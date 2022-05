Festivaler à L’Islet

Le REFRAIN, regroupement des festivals régionaux artistiques indépendants, se veut une voix commune qui porte les aspirations des festivals pour démontrer que notre apport est essentiel à la vitalité et à la croissance économique, touristique et culturelle du Québec.

Trouve ton festival, a été conçu et partagé sur nos réseaux pour mettre de l’avant nos programmations et faire rayonner la culture, partout au Québec. www.REFRAIN.com

La Corporation des arts et de la culture de L’Islet présente la 12e édition du Festival Guitares en Fête du 22 au 24 juillet. L’organisme a rejoint cette initiative du REFRAIN et saura faire parler de lui par la qualité, la renommée et la musicalité grandiose de guitaristes chevronnés parmi lesquels plusieurs mènent une carrière internationale.

Des rendez-vous pour vivre des moments de grande écoute et de découvertes présentés sur des sites magnifiques, le Musée maritime du Québec-Capitaine J.E. Bernier, la Chapelle des marins et le parc Havre du souvenir au quai de L’Islet.

Le festival reçoit, un Salon de la guitare, une rencontre avec des luthiers de la région, la formation Magneto Trio, un folk ambiant, planant et atmosphérique formé des guitaristes Rick Haworth, Mario Légaré et Sylvain Clavette qui ont mis en relief le travail de plusieurs auteurs — compositeurs-interprètes québécois. Une incursion dans le folk avec un virtuose du fingerstyle Dan Livingstone, un moment intense en musique classique avec Miodrag Zerdoner, grand interprète durépertoire romantique et des œuvres modernes.Un concert-atelier pour les familles et les enfants, avec David Jacques et Le Collectionneur, des soirées festives avec Cécile Doo-Kingué, un blues teinté de rock et de soul et Paul Deslauriers Band et Annika Chambers, renommé bluesman québécois et grande chanteuse Soul-Blues afro-américaine. Un voyage intérieur avec Christine Tassan Quintette, un jazz hybride aux mélodies fortes rythmées, allant du boléro au swing en passant par la bossa et le funk. Des prestations d’artistes locaux pour rendre hommage à notre patrimoine légendaire et maritime, avec Elisabeth Desjardins, conteuse, qui laisse place aux femmes dans les légendes revisitées, Les marins d’eau douce, avec Alain St-Pierre et Denis Caron qui chanteront la mer et des activités jeunesse, L’énigme des Duhamel et Les défis du Capitaine Bernier, des incontournables au musée tout l’été et au festival.

Trouve ton festival cet été! Guitares en Fête, un incontournable en Chaudière-Appalaches, qui a à cœur la vitalité des régions.

Pour se procurer un billet : www.lepointdevente.com :

Source : Corporation des arts et de la culture de L’Islet