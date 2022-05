Programmation d’automne à la Salle André-Gagnon

Le 1er octobre, Virginie Fortin présentera son spectacle d’humour Mes sentiments. Toujours dans un style mi-philosophie mi-blague, quelque part entre l’existentialisme et l’humour, ce spectacle est un voyage à travers le temps, la vie, et les feelings qui font qu’au final, c’est bizarre d’être quelqu’un de toute façon.

Le 4 décembre on se mettra dans l’esprit des Fêtes avec le Guitare Montréal Trio et leur spectacle aux portes de l’hiver. Au programme, des musiques de Noël telles que Casse-Noisettede Tchaïkovski, The Nightmare Before Christmas de Danny Elfman, A Charlie Brown Christmas de Vince Guaraldi, et bien d’autres titres. Les trois brillants guitaristes de Montréal Guitare Trio les réinterprètent à leur manière.