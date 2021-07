Fin de session, avec rumeur d’élections en septembre

« Tout pointe vers ça. Un, on n’a pas besoin d’élections, mais deux, on est prêts s’il y en a. M. Trudeau veut avoir le pouvoir pour faire tout ce qu’il veut, mais il a déjà fait à peu près tout ce qu’il voulait depuis un an et demi. Malgré ses dires, le Parlement est fonctionnel, même si être à la tête d’un gouvernement minoritaire apporte son lot de difficultés », a commenté Bernard Généreux.