Finales régionales de Secondaire en spectacle : Mission accomplie pour les écoles du Bas-Saint-Laurent

Les finales régionales de Secondaire en spectacle des secteurs Centre, Est et Ouest du Bas-Saint-Laurent ont été diffusées respectivement les 16, 17 et 23 avril derniers.

En ce qui concerne la finale régionale du secteur Ouest, soit des MRC de Kamouraska et de Rivière-du-Loup, ce sont les captations réalisées lors des finales locales qui ont été diffusées puisqu’il a été impossible de procéder à une nouvelle captation dans le contexte actuel. Mentionnons le Grand prix du jury – Bourse de 200 $ et représentera la région au RVPQ pour La tyrolienne (La mélodie du bonheur) | Interprétation — Musique Alizée Richer (Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière) et la Mention spéciale du jury – Bourse de 100 $ Tous les garçons et les filles | Interprétation — Expression dramatique Sarah-Maude Lemelin (Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière).