Financement accordé dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés

Bernard Généreux, député fédéral de Montmagny―L’Islet―Kamouraska―Rivière-du-Loup, est heureux d’annoncer que du financement a été accordé à 33 organismes de la circonscription pour un total en investissement de 627 050 $.

Les montants alloués varient entre 6 000 $ et 25 000 $, soit le montant maximal accordé pour des projets communautaires portés entre autres par des administrations municipales ou des organismes sans but lucratif.

« Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés joue un rôle crucial en améliorant la qualité de vie des aînés en finançant des milliers de projets à travers le pays, y compris dans notre région. Chaque année, mon équipe et moi-même sommes heureux de pouvoir aider les organisations à remplir efficacement leurs demandes, ce qui conduit à d’excellents résultats », déclare le député.

Dans Kamouraska et L’Islet, les projets récipiendaires sont : Revitaliser les lieux de rencontres de l’Association des locataires de l’Office de l’Habitation du Kamouraska Est/Comité consultatif des résidents (11 537 $); Remplacement — acquisition d’appareil – apprentissage du Club FADOQ La Pocatière (24 505 $); Projet de nouvelle surface pour le terrain de shuffleboard du Centre des Loisirs de Sainte-Louise (6178 $); Aménagement d’un espace cuisine du Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska (25 000 $); Aménagement d’une salle de tissage et achat de mobilier du Cercle de Fermières de Saint-Roch-des-Aulnaies (25 000 $); Activités physiques adaptées aux aînés du Club FADOQ Saint-Jean-Port-Joli (25 000 $); Installation pétanque et shuffleboard du Club de l’âge d’or de Kamouraska (21 699 $); Espaces participatifs et inclusifs du Club des 50 ans et plus de Saint-Pacôme (23 000 $); Rester actif et profiter de la vie du Jardin floral de La Pocatière (25 000 $); Mise à niveau et renouvellement de l’atelier du Cercle de Fermières de Saint-Jean-Port-Joli (7615 $); Zone aînés de la Municipalité de L’Islet (25 000 $); Des aînés au cœur des loisirs multigénérationnels : Jouer-chanter-créer de la Médiathèque L’Héritage de L’Islet-Sud (19 067 $); Surface multisport pour nos aînés et loisirs de la Paroisse de Saint-Philippe-de-Néri (25 000 $); Pour rester jeune de cœur et engagés dans notre milieu de la Résidence Desjardins de Saint-André-de-Kamouraska (22 267 $); Vélos électriques de la Ville de Saint-Pamphile (12 514 $).

Source : Bernard Généreux, député fédéral de Montmagny―L’Islet―Kamouraska―Rivière-du-Loup