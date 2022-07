Flâner sur les plages de Rivière-Ouelle

Rivière-Ouelle a la particularité d’être l’endroit le plus avancé dans le fleuve Saint-Laurent, à l’est de Québec. Traversée en plus par la rivière du même nom, il n’y a pas de doutes, Rivière-Ouelle a littéralement les pieds dans l’eau ! Pas étonnant qu’elle soit dotée d’aussi belles plages où il fait bon flâner.

Il y a déjà un moment que Rivière-Ouelle a compris que ses plages faisaient partie de sa richesse. Depuis 2019, la Municipalité et son comité de développement travaillent d’arrache-pied à améliorer leurs accès, mais aussi leur propreté. Situées entre méandres, anses et fleuve, les plages de Rivière-Ouelle accueillent leurs lots de débris — naturels ou non — apportés par les flots. De grandes corvées de nettoyage au printemps s’assurent que tout soit impeccable en été. Des bacs à marées installées aux plages les plus fréquentées permettent le reste du temps aux plaisanciers de mettre la main à la pâte, entre deux montées des eaux.

Pour la baignade

La plage du Quai est assurément celle dotée du plus beau sable et permettant l’entrée la plus « facile » dans le Saint-Laurent. Située à la Pointe-aux-Originaux, secteur désigné l’automne dernier comme étant le premier paysage culturel patrimonial du Québec, elle est une des plages les moins grandes de tout Rivière-Ouelle, mais certainement une des plus achalandées par son emplacement stratégique.

Avis aux baigneurs, l’eau du fleuve à cette hauteur n’a rien des Caraïbes, et cela, même en période de canicule. Il est d’ailleurs très difficile d’avoir accès à des données attestant de la température réelle de l’eau à Rivière-Ouelle, au plus fort de la saison estivale. Les données les plus proches enregistrées par la Garde côtière canadienne sont prises à Québec, soit 150 km en amont, et concernent le Chenal de navigation qui est relativement plus profond. En 2021, une température de 26,2 °C (79,16 °F) y a été observée le 21 juillet. Soustraire quelques degrés à cette donnée devrait donner un portrait beaucoup plus réaliste de la température de l’eau sur les berges de Rivière-Ouelle.

Pour la tranquillité

La plage de la Cinquième-Grève Est est aussi connue sous le nom de plage du Camp Canawish, ce dernier étant situé de l’autre côté du chemin. Plus rocailleuse et bordée de magnifiques rosiers sauvages en été, sa superficie enviable donne l’impression d’être peu fréquentée, même lorsqu’il y a beaucoup de plaisanciers. À l’approche de l’automne, certains pêcheurs d’anguilles de la municipalité y installent leurs fascines, une pratique beaucoup moins répandue de nos jours en raison de l’épuisement de la ressource, mais bien ancrée dans le patrimoine régional.

À l’opposé, au bout du chemin de la Cinquième-Grève Ouest, une autre plage se déploie à la Pointe-aux-Iroquois, mais cette fois dans l’anonymat presque complet. Son accès étroit entre deux résidences privées explique probablement pourquoi celle-ci fait office de secret bien gardé. Cette plage, très peu fréquentée, est aussi beaucoup plus sablonneuse que graveleuse et offre une magnifique vue sur le Saint-Laurent vers l’ouest. Située au creux d’une anse, l’eau y est un peu plus chaude qu’ailleurs… à marée basse !

Pour l’animation