Florence K, porte-parole des 30 ans de La Traversée

Pour son 30e anniversaire, l’Association kamouraskoise en santé mentale La Traversée présentera, le 24 février prochain, une conférence spectacle de Florence K à la chapelle du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière; une heure trente de témoignages sur son vécu et son combat pour recouvrer la santé mentale.

Florence K compte plusieurs disques à son actif. En 2015, elle a publié un livre, Buena Vida, dans lequel elle raconte son parcours de rétablissement à la suite d’une hospitalisation pour dépression majeure. Aujourd’hui, l’artiste témoigne de son vécu et participe à différentes causes reliées à la santé mentale. Elle est également doctorante en psychologie à l’université du Québec à Montréal. Son témoignage sera ponctué de performance musicale.

La conférence spectacle sera précédée d’un souper reconnaissance au cours duquel seront rappelés certains souvenirs qui ont marqué l’histoire de La Traversée. Toutes les personnes présentes à la conférence-spectacle seront invitées à se joindre à l’équipe de La Traversée pour une danse lumineuse sur la montagne du Collège.

« Cela sera fabuleux et inspirant. Nous voulons en faire une fête avec nos membres, avec nos partenaires et, plus largement, avec toute la population », explique la présidente de l’organisme kamouraskois, Audrey Boucher.

La Traversée œuvre depuis 30 ans à accompagner les Kamouraskois vivant ou ayant vécu avec une problématique de santé mentale. Ce sont des centaines de personnes qui ont pu bénéficier, au cours des années, des services et des activités de l’organisme situé à La Pocatière. Annuellement, La Traversée tient environ 350 activités et elle dénombre plus de 3000 participations à ses activités et services.

« Notre compréhension de la santé mentale et les droits des personnes principales intéressées ont beaucoup évolué au cours de ces 30 ans, mais il y a encore trop de préjugés. C’est pourquoi nous avons tenu à présenter un volet grand public », explique le directeur général de l’organisme, Étienne Bouchard.

Les billets seront en vente à compter de janvier. Le prix et la méthode pour acquérir votre billet seront alors dévoilés. « Chose certaine, nous déployons tous les efforts raisonnables pour que cette activité soit à un coût accessible pour le plus grand nombre », conclut M. Bouchard.

Source : La Traversée