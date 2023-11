Billy Tellier et The Franklin Electric à la SAG

Humour et chanson permettront de terminer novembre et d’entamer décembre du bon pied à la Salle André-Gagnon (SAG) de La Pocatière. Le jeudi 30 novembre, The Frankin Electric s’amène avec son spectacle Oh Brother à 20 h, tandis que Billy Tellier suivra le lendemain à la même heure avec Hypocrite(s).

Oh Brother de The Franklin Electric est présenté en collaboration avec Hydro-Québec. Le groupe montréalais célèbre comme il se doit la parution de son nouvel opus sur scène à l’occasion d’une tournée à travers toute la province. Le nouvel album Oh Brother marque un chapitre de vulnérabilité pour Jon Matte, le fondateur, qui dévoile une partie de lui qu’il a toujours balayé sous le tapis au fil des années.

The Franklin Electric est le reflet d’émotions sur une toile tissée d’indie rock, de folk et d’alternatif. Le collectif montréalais se démarque en transformant les expériences en hymnes. Depuis son apparition en 2014 avec son premier album This Is How I Let You Down, The Franklin Electric compte plus de 400 spectacles dans une douzaine de pays, partageant la scène avec une multitude d’artistes dont Mumford & Sons, Ben Howard, Edward Sharpe ou encore City And Colour.

Billy Tellier

Hypocrite(s) de Billy Tellier est le report du spectacle prévu initialement le 6 octobre. Tous les billets déjà vendus seront honorés. Ce spectacle est également présenté en collaboration avec Hydro-Québec.

Hypocrite(s) consiste en un portrait de la société dressé par un redoutable observateur, à la fois mordant et attachant. Avec ce nouveau one-man-show, Billy Tellier tourne au ridicule le petit côté sombre de tout un chacun dans un spectacle servant d’exutoire collectif qui fera le plus grand bien.

Les billets pour Oh Brother de The Franklin Electric et Hypocrite(s) de Billy Tellier sont en vente au salleandregagnon.com, au 1 866 908-9090 et chez Métro Plus Lebel de La Pocatière.

Source : Salle André-Gagnon