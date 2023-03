Fondation de l’Hôpital : Dre Josée Rousseau, présidente d’honneur du prochain tournoi de golf

La Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima est heureuse de présenter la présidente d’honneur de son 25e tournoi de golf annuel, la Dre Josée Rousseau. L’événement aura lieu le vendredi 16 juin 2023, au Club de golf de Saint-Pacôme, et soulignera également le 40e anniversaire d’existence de la Fondation.

Dre Rousseau exerce depuis 2008 à l’Hôpital de La Pocatière. « Je suis honorée de représenter la Fondation dans le cadre de cet événement. La Fondation est une cause qui me tient à cœur depuis longtemps, car nos soins de proximité sont d’une grande importance et j’y suis moi-même né il y a 40 ans exactement, tout comme la Fondation. J’invite donc les gens à participer au golf et au souper pour démontrer son appui à nos soins de santé en région », mentionne la médecin.

Un vendredi

Cette année, la Fondation accueillera les golfeurs un vendredi, plutôt que traditionnellement un samedi, comme elle le faisait depuis de nombreuses années. « De plus en plus de golfeurs nous faisaient part de leur souhait de tenir l’événement un vendredi. Plusieurs personnes et entreprises sont déjà en congé cette journée-là et ça leur permet ensuite d’avoir leur fin de semaine pour être en famille », précise le Dr Gaétan Lévesque, président du conseil d’administration de la Fondation.

Seulement 144 places sont disponibles sur le terrain. Les gens peuvent s’inscrire directement en ligne au www.fondationhndf.ca dans la section financement, ou encore ils peuvent se procurer un formulaire d’inscription directement au bureau de la Fondation à l’Hôpital. Les gens sont invités à former un quatuor, ou à se joindre à l’événement pour le souper. Un reçu fiscal de la valeur du don sera remis à tous les participants.

Source : Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima