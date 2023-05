Forêt privée : De l’argent neuf pour la nouvelle saison

Groupements forestiers Québec (GFQ) salue l’annonce du 1er mai par la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Mme Maïté Blanchette Vézina, d’une somme de 5 M$ pour bonifier dès cette année l’aide financière accordée aux propriétaires forestiers dans le cadre du Programme d’aide à la mise en valeur des forêts privées (PAMVFP).

Cet investissement doit contribuer à consolider l’engagement des propriétaires forestiers dans la mise en valeur de leurs boisés. « Il s’agit d’une annonce qui arrive à point nommé alors que s’amorce la nouvelle saison. En contexte de forte inflation, nul doute que cet argent est le bienvenu et qu’il sera utilisé à bon escient par les acteurs de la forêt privée de manière à maintenir au niveau des dernières années leurs opérations, notamment, en matière de sylviculture et de récolte forestière », a déclaré le président de GFQ, M. Rénald Bernier.

Voyant un signal très positif dans cette annonce qui porte à 33,9 M$ le budget du PAMVFP pour l’exercice financier 2023-2024, GFQ met de l’avant la nécessité de poser des gestes à long terme en vue de permettre au secteur de la forêt privée d’apporter sa pleine contribution au développement économique des régions, ainsi qu’à la lutte aux changements climatiques. Présentée en décembre 2020, la Stratégie nationale de production de bois traçait la voie en ce sens en consacrant un important volet au secteur de la forêt privée. « La stratégie telle que présentée est ambitieuse. Il importe toutefois de l’accompagner des moyens qui s’imposent en vue d’atteindre ces objectifs », fait valoir M. Bernier.

GFQ entend donc poursuivre ses représentations et sa collaboration avec le Ministère au cours des prochains mois. « Les forêts privées sont productives, riches en biodiversité et situées à proximité des usines. Elles génèrent beaucoup de richesses et d’emplois liés à la sylviculture et à la transformation du bois, tout en maintenant des écosystèmes forestiers sains et résilients. Dans ce contexte, c’est tout le Québec qui a avantage à pouvoir compter sur un secteur de la forêt privée fort », conclut M. Bernier.

Source : Groupement forestiers Québec