Forte affluence aux cliniques de passeports organisées par Bernard Généreux

Les récentes cliniques de passeports tenues par Bernard Généreux, député fédéral de Montmagny–L’Islet–Kamouraska–Rivière-du-Loup, ont suscité une forte participation. Organisées le mercredi 16 et le vendredi 18 octobre à Rivière-du-Loup et à Montmagny, elles ont permis de traiter plus de 650 demandes de passeports, confirmant encore le succès de cette initiative.

« C’est toujours un plaisir de voir nos cliniques de passeports rencontrer un tel succès auprès des citoyens. Cela démontre l’importance de rendre ces services accessibles localement. Je tiens à remercier sincèrement notre équipe dévouée et nos bénévoles pour leur travail exceptionnel, ainsi que tous les participants qui se sont montrés bien organisés et préparés. Ensemble, nous facilitons les démarches administratives pour nos concitoyens », affirme Bernard Généreux.

Pour ceux qui n’ont pas pu participer, le député rappelle qu’il est toujours possible d’obtenir de l’aide. « Nos bureaux de Rivière-du-Loup et de Montmagny sont ouverts tous les jours aux heures régulières, et mon personnel se fera un plaisir de vous assister pour compléter votre demande de passeport. Nous offrons également plusieurs autres services fédéraux, qu’il s’agisse de dossiers d’assurance-emploi, d’immigration, de sécurité de la vieillesse, ou de questions relatives à l’Agence du revenu du Canada. N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande d’assistance », ajoute Bernard Généreux.

Source : Bureau de comté de Bernard Généreux