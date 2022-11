FOUDUCOCHON réinvente la pepperette

Reconnu et primé pour ses saucissons secs inspirés du savoir-faire artisanal européen, FOUDUCOCHON « s’américanise » en s’attaquant cette fois au marché de la pepperette. Sa nouvelle gamme TIPOUSSE, lancée en grande pompe la semaine dernière à Montréal, réinvente non seulement ce produit emblématique, mais promet aussi d’être la nouvelle collation sur le pouce qui vous fera de l’œil lorsque vous ferez la queue à la caisse.

« S’américaniser » est un bien grand terme, car Nathalie Joannette aime bien faire les choses à sa manière, et l’approche de FOUDUCOCHON, entreprise qu’elle a fondée à Sainte-Anne-de-la-Pocatière il y a de ça 17 ans, est tout sauf « capitalistique ». « On ne sera jamais un gros industriel qui emploie 300 personnes. Ce qu’on veut, c’est être une bonne entreprise avec d’excellentes conditions de travail, qui raffine constamment son savoir-faire plutôt que d’inonder le marché de nouveaux produits. Notre approche est artisanale et elle va le demeurer », déclare l’entrepreneure et maître charcutière.

Sa nouvelle gamme de produits TIPOUSSE ne fait pas exception. S’ils sont directement inspirés des pepperettes américaines, et qu’on souhaite les vendre à la caisse à ceux qui se concoctent une collation sur le pouce, là s’arrête le jeu des comparaisons avec l’Oncle Sam, car tout dans le développement de TIPOUSSE a été réfléchi dans la perspective FOUDUCOCHON : porc de qualité supérieure nourri au grain, épices bio, mise en marché ciblée et nom unique, la saucissette, qui permet de le distinguer et de lui éviter les comparaisons avec les Schneiders de ce monde.

« TIPOUSSE, c’est le p’tit frère de SIPOUSSE : une saucissette accessible en termes de prix, qu’on peut consommer dans l’immédiat; une charcuterie réalisée dans la même éthique que nos saucissons, et qui ne vous polluera pas l’estomac; un snack de voiture, bien fait, avec une liste d’ingrédients que le consommateur comprend. Ce marché, on ne l’avait jamais approché, et nous sommes pas mal les seuls au Québec aujourd’hui qui osons l’aborder avec un produit comme celui-là », poursuit Nathalie Joannette.

Cinq saveurs de TIPOUSSE ont d’ailleurs été développées pour commencer : nature, poivre blanc, chipotle, herbes du jardin et ail+anis. Quelques commerces kamouraskois, partenaires de FOUDUCOCHON depuis belle lurette, ont pu les faire déguster à leur clientèle dans les derniers mois, ce qui a permis de confirmer à l’entreprise qu’elle avait visé dans le mille pour les saveurs, mais qu’elle devait apporter quelques correctifs pour la commercialisation, ce qui a été rectifié, de souligner Nathalie Joannette.

Lancé à Montréal la semaine dernière, TIPOUSSE se retrouvera d’abord dans les commerces de la grande région métropolitaine. Dès janvier, FOUDUCOCHON promet cette fois d’introduire TIPOUSSE partout où l’entreprise est déjà présente entre Québec et Rimouski. « Comme on est artisanal et qu’on souhaite le demeurer, on s’engage à fournir ces régions-là qui sont nos principaux marchés pour FOUDUCOCHON. Ailleurs au Québec, pour le moment, ce serait prématuré pour nous. »