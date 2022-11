Virus respiratoires : le masque désormais recommandé dans les lieux publics achalandés

En point de presse mercredi matin le 16 novembre, le ministre de la Santé Christian Dubé et le directeur de la Santé publique Luc Boileau ont annoncé trois recommandations pour limiter la propagation de trois virus respiratoires qui circulent présentement au Québec et qui font pression sur le système de santé.

« La Santé publique est préoccupée par la COVID, mais encore plus par les virus respiratoires chez les enfants comme le virus respiratoire syncytial (VRS). Chez les adultes, on voit beaucoup de COVID dans nos hôpitaux. L’influenza reste pour le moment faible, mais ça risque de commencer à monter si on regarde ce qui se passe en Ontario », a dit le ministre Christian Dubé.

Le réseau de la santé est fragilisé par ce trio de virus respiratoires, a-t-on précisé.

La Santé publique recommande donc trois mesures dès maintenant, sans les rendre obligatoires:

que tout le monde porte le masque dans les lieux publics achalandés, excluant les écoles et garderies

qu’une attention particulière soit faite sur le lavage des mains pour limiter plus particulièrement la propagation de l’influenza

que les gens qui font de la fièvre restent à la maison et portent le masque en public s’ils ont des symptômes grippaux

L’importance de la vaccination a aussi été rappelée. La dose de rappel contre la COVID couvre pour une période d’environ cinq mois et évite les formes graves de la maladie.