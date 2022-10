Franc succès pour les Journées de la culture soulignées à la Médiathèque l’Héritage de L’Islet-Sud

Près de 200 personnes ont visité la Médiathèque pendant la fin de semaine du 1er et 2 octobre, dans le cadre des activités organisées pour la 26e édition des Journées de la culture, une participation qui ravit l’équipe organisatrice de celles-ci.

Parmi les activités offertes gratuitement à la population, il y avait d’abord le grand vernissage de l’exposition « Les photographes de la région de L’Islet ». Réunissant 21 photographes des quatre coins de la MRC, tous âgés entre 14 et 74 ans, l’exposition présentant dix photos pour chacun en a mis plein la vue pour les gens présents.

Pour Karina Bilodeau, instigatrice de l’événement et elle-même photographe amateur, l’exposition a permis de rendre hommage à plusieurs photographes de la MRC de L’Islet et de démontrer leur talent à capturer des clichés uniques et éblouissants. L’exposition sera en place jusqu’en avril 2023, ce qui laissera le temps au plus grand nombre de la visiter.

En après-midi le samedi 1er octobre, la Médiathèque a été l’hôte d’un nouveau rendez-vous littéraire qui accueillait l’auteure à succès Louise Tremblay D’Essiambre. Avec une authenticité bien à elle, Mme Tremblay D’Essiambre a partagé à l’assistance son histoire personnelle qui l’a conduite vers l’écriture et a témoigné comment sa créativité influence l’écriture de chacun de ses romans.

La soirée du 1er octobre a pour sa part été animée par un duo beauceron venu offrir trois heures de spectacle. Tomy Poulin-Provost et Pascal Lachance, alias Les Robineux, ont ravi le public avec des chansons de tous les genres. Il faut préciser que ce spectacle était le premier à avoir lieu sur la toute nouvelle scène Promutuel Assurance qui a été construite pendant le mois de septembre, grâce à une entente de partenariat entre la Médiathèque et Promutuel Assurance pour l’aménagement d’une scène professionnelle.

Source : Médiathèque