La Salle André-Gagnon et Hydro-Québec présentent le dernier spectacle de Fred Pellerin, La descentes aux affaires, le jeudi 24 novembre à 20 h.

Simple rappel aux détenteurs de billets pour les représentations précédentes, reportées à quelques reprises, que les billets seront honorés le soir du 24 novembre.

Les histoires de Fred nous amènent une fois de plus à la rencontre des personnages du Caxton légendaire, et nous relancent dans les rires, la poésie et les grandes réflexions.

