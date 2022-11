Nouveaux Vagabondages pour André Bonsang

Le prolifique auteur pocatois André Bonsang n’est pas au bout de son inspiration. Après avoir publié ses mémoires en trois tomes imposants intitulés Chasse aux trésors, il a entamé la collection des Vagabondages, qui comportait jusqu’à ce jour quatre titres : Mots en récré, Nombres en vrac, Pensées en liberté et La métisse parfumée dans le labyrinthe enchanté.

Le 26 novembre prochain, l’auteur proposera trois nouveaux titres lors d’un lancement tenu à la cafétéria de l’école polyvalente La Pocatière entre 10 h 30 et midi. Pêle-Mêle et Coins et recoins proposent au lecteur de revisiter des personnages célèbres, des lieux réputés et des souvenirs de la petite et de la grande Histoire à travers les yeux d’André Bonsang, qui partage ainsi avec nous sa vision du monde. Les contes du comte, ça compte !, le dernier tome de la collection, prend un tour plus personnel en proposant des anecdotes de la vie de l’auteur, ainsi que des textes remplis d’humour où celui-ci fait un tour d’horizon de certains métiers incongrus.

Le lancement se tiendra en même temps qu’aura lieu le Marché de Noël à la cathédrale. « Ce sera la journée que plusieurs choisiront pour l’achat de leurs cadeaux des Fêtes. Je propose à tout le monde de faire un petit détour par la Polyvalente en avant-midi, pour une alternative littéraire locale dans le bas de Noël ! », a indiqué l’auteur.

André Bonsang mettra en vente par la même occasion tous les titres de la collection Vagabondages, au coût unique de 20 $ par exemplaire. Le lancement sera suivi d’une séance de signature, une belle occasion de rencontrer l’auteur, dont la carrière d’enseignant à la Polyvalente et la longue liste de pièces de théâtre et d’opérettes qu’il a produites ont laissé des souvenirs impérissables dans la population kamouraskoise.

Source : Éliane Vincent