Frédéric Poulin dépose sa déclaration de candidature

« Bien que je sillonne notre comté depuis quatre mois à la rencontre des gens, des familles, des entrepreneurs et des élus, c’est aujourd’hui que ma candidature est officielle. Une étape de plus vient d’être franchie pour l’élection du 3 octobre prochain. Je remercie tous ceux et celles qui ont appuyé ma candidature. Votre engagement me touche sincèrement. Je vous assure que je travaillerai sans relâche afin de bien représenter les gens de la Côte-du-Sud », de commenter Frédéric Poulin.