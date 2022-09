Mathieu Rivest lance sa campagne électorale dans Côte-du-Sud

En compagnie de la vice-première ministre du Québec, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, Mathieu Rivest, le candidat de la Coalition Avenir Québec dans Côte-du-Sud, a officiellement lancé sa campagne électorale.

Il a profité de l’occasion pour présenter ses priorités et les engagements qu’il compte remplir s’il est élu aux prochaines élections.

Mathieu Rivest était jusqu’à tout récemment à la tête du camp musical de Saint-Alexandre-de-Kamouraska. Il a d’ailleurs terminé son mandat avec les célébrations du 50e anniversaire de ce dernier.

M. Rivest s’engage à soutenir le projet de Complexe culturel et sportif en santé durable pour les régions de Montmagny et L’Islet en travaillant avec les acteurs locaux afin que le projet soit mené à bien. Ayant mené la campagne de financement de la Salle-André Gagnon, il saura être un atout pour accompagner toutes les parties prenantes.

En tant qu’enseignant depuis 18 ans au Cégep de La Pocatière, le candidat est bien au fait de l’importance du milieu de l’éducation et de la recherche pour le Kamouraska. Il s’engage donc à renforcer le pôle agricole, animal et bioalimentaire de La Pocatière, afin de contribuer à un dynamisme renouvelé pour la région. Le Cégep de La Pocatière, l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec, Biopterre ou le Centre de développement bioalimentaire, sont des richesses incroyables qui font rayonner La Pocatière et la Côte-du-Sud. Il est donc essentiel pour M. Rivest de les appuyer et de développer les organisations en collaboration constante avec les différents intervenants du milieu ».

Comme le demandent de nombreux citoyens et élus de la région, M. Rivest dit vouloir améliorer significativement la couverture cellulaire pour répondre aux besoins de la région.

La Côte-du-Sud est une circonscription rurale qui compte 45 municipalités. Afin d’assurer leur prospérité, le candidat caquiste dans Côte-du-Sud s’engage à soutenir le développement de nos régions en misant sur leur dynamisme.

Source : Mathieu Rivest, candidat CAQ