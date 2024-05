Gala de l’excellence et de l’engagement : 81 bourses remises aux étudiants

Le jeudi 26 avril à la Salle André-Gagnon, le Gala de l’excellence et de l’engagement du Cégep de La Pocatière a célébré les étudiants qui se sont distingués par leur excellence scolaire et leur engagement parascolaire au cours de l’année 2023-2024. Soutenu par plusieurs entreprises et organisations de la région, cet événement vise à valoriser la réussite des étudiants dans les différentes sphères de leur parcours collégial.

Fidèle à sa tradition, le Gala de l’excellence et de l’engagement a mis en lumière des parcours académiques et personnels impressionnants. Pour l’occasion, 81 bourses totalisant un peu plus de 28 000 $ ont été remises aux lauréats, en présence de leurs pairs et de leurs familles. Cet événement a pu être réalisé grâce au soutien de la Fondation du Cégep de La Pocatière.

La prestigieuse Médaille du lieutenant-gouverneur du Québec a été décernée à deux reprises, à Maude Rousseau, étudiante en Technologie du génie physique, ainsi qu’à Samia Christel Tchuente Kamdom, étudiante en Sciences humaines. Les lauréates se sont vu remettre cette honorable distinction, ainsi qu’une bourse de 250 $, des mains de Mathieu Rivest, député de Côte-du-Sud. La cérémonie officielle de la remise des médailles du lieutenant-gouverneur s’est tenue le 6 avril dernier à l’École Pointe-Lévy.

Le Cégep remercie le comité organisateur pour son travail dévoué, les membres du personnel qui ont participé à l’organisation et au déroulement de la soirée, ainsi que les donateurs pour leur généreuse contribution.

Source : Cégep de La Pocatière