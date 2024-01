Gala Reconnaissance 2024 : Marie-Claude Deschênes et Stéphanie Poitras, reines de la soirée

La deuxième édition du Gala reconnaissance de la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet (CCKL) a couronné l’engagement et l’entrepreneuriat au féminin. Marie-Claude Deschênes du Cégep de La Pocatière et Stéphanie Poitras d’Aliments Asta, toutes deux directrices générales de leur organisation respective, sont reparties avec les plus prestigieuses récompenses de la soirée.

Les distinctions récoltées par les deux dames sont différentes, mais elles éclipsent pratiquement à elles seules toutes les autres décernées le 27 janvier en soirée. Marie-Claude Deschênes a reçu la médaille du député des mains du représentant de Côte-du-Sud à l’Assemblée nationale, Mathieu Rivest. Stéphanie Poitras a reçu le convoité titre de personnalité d’affaires de l’année, après être montée une première fois sur scène récolter le trophée dans la catégorie des nouvelles pratiques RH pour son entreprise Aliments Asta.

La médaille décernée à Marie-Claude Deschênes vient souligner ses 35 années d’engagement à faire rayonner l’enseignement supérieur dans la région, successivement comme enseignante, directrice des études, puis directrice générale du Cégep de La Pocatière, là où elle a passé l’ensemble de sa carrière. La récompense tombe aussi à point, Mme Deschênes ayant annoncé sa retraite du monde de l’éducation au terme de l’actuelle année scolaire 2023-2024.

« Je vous invite à continuer à y croire [l’enseignement supérieur en région], car ce n’est jamais gagné, ce n’est jamais un acquis. Notre cégep à taille humaine rayonne au Québec et à l’international, pour moi, ça, c’est une grande fierté », a-t-elle exprimé.

Au même titre que Marie-Claude Deschênes, Stéphanie Poitras a vanté l’importance d’être entourée d’une équipe solide. Elle s’est rappelé comment, au sortir de l’université, elle était « stressée » à l’idée de devoir marcher dans les traces de son père, et comment elle a acquis la confiance nécessaire pour faire grandir l’entreprise familiale, par la force du réseautage et par sa curiosité. « Quand je suis sortie de l’université, je me suis demandé comment j’allais faire pour être comme mon père, être une bonne gestionnaire.

À l’université, on apprend plein de connaissances, mais on n’apprend pas comment investir, dans quoi investir, quelle machine acheter. Ça, ça me stressait quand j’étais plus jeune. Je constate aujourd’hui comment s’entourer, bâtir un réseau de contacts, visiter d’autres entreprises, ça nous permet de devenir nous-mêmes et de nous développer », a-t-elle confié.

Le Placoteux récipiendaire

Parmi les autres récipiendaires, deux entreprises agricoles du Kamouraska se sont distinguées. La Fromagerie Le mouton blanc a reçu le prix du développement durable, alors que la Ferme ViGo de Saint-Onésime-d’Ixworth, spécialisée dans l’acériculture, l’élevage ovin et la production avicole, a été remarquée pour son impressionnante croissance en affaires.

Dans la catégorie relève, deux gagnants, un par MRC, ont été récompensés. Dans L’Islet, le prix a été remis par le préfet Normand Caron au Bar laitier Chouinard. Pour le Kamouraska, le prix a été décerné à BASE132 des mains du préfet Sylvain Roy. La Boulangerie La Pocatière a pour sa part été nommée coup de cœur du jury.

L’hebdomadaire Le Placoteux a reçu le convoité prix de l’innovation pour avoir travaillé ces deux dernières années à la diversification de ses revenus par le lancement du magazine numérique 100 % Chasse Pêche.

Depuis son premier numéro en avril 2022, le magazine rassemble plus de 30 000 abonnés dans la francophonie par la qualité de ses chroniques, de ses reportages, et par la convivialité du produit développé, unique en Amérique du Nord, qui facilite la lecture sur les différents écrans numériques ou appareils mobiles.

« 100 % Chasse Pêche a été développé alors que le monde médiatique vit une profonde transformation. Ce nouveau produit ouvre non seulement la porte à de nouvelles opportunités pour l’hebdomadaire Le Placoteux, mais il vient assurer sa pérennité à long terme dans un contexte où les médias traditionnels sont amenés à repenser leurs modèles d’affaires », a déclaré Jean-Pierre Tirman, président du journal Le Placoteux.

Tenu devant 170 convives, le Gala Reconnaissance se tient conjointement depuis l’an dernier avec le souper vins et fromages, événement phare de la CCKL. À l’origine, sa création était motivée par le désir de récompenser les entrepreneurs de la région ayant fait preuve de résilience durant la pandémie de COVID-19.

Le succès rencontré lors de la première édition a convaincu les organisateurs de répéter l’exercice cette année, en plus de s’adjoindre le Centre d’aide aux entreprises (CAE) Montmagny-L’Islet et la Société d’aide au développement de la collectivité (SADC) du Kamouraska comme partenaires majeurs de sa tenue. Une répétition l’an prochain demeure encore à confirmer.