Garderie de nuit à Saint-Pamphile : le projet-pilote ne sera pas reconduit

Saint-Pamphile souhaite obtenir des réponses après avoir appris, non sans surprise, que le ministère de la Famille exigeait la fin du projet-pilote de garderie à horaire atypique, de soir et de nuit.

Novateur, ce projet permettait depuis trois ans d’accueillir des jeunes de 0 à 12 ans durant des périodes où les CPE ne sont pas ouverts, pour répondre à un besoin du milieu. La Municipalité, des organismes et des entreprises ont investi pour transformer le presbytère, permettant de mettre sur pied ce projet.

Depuis le début des opérations il y a trois ans, les places n’ont pas toutes été comblées, possiblement en raison de la COVID-19 qui a chamboulé les activités et le travail des parents.

Le projet-pilote devait se terminer le 5 juin, mais le ministère de la Famille a finalement prolongé le délai au 6 décembre prochain. Toutefois, à la surprise de tous, la fermeture a été annoncée le 30 août dernier.

Mentionnons qu’il y avait alors une ouverture à opérer aussi de jour, ce qui est maintenant permis et encouragé, en installant des services de garde au sein d’entreprises, de CLSC ou de locaux disponibles. Pendant ce temps, les intervenants apprenaient que le Ministère octroierait un budget pour l’aménagement du CPE Les Coquins, également situé à Saint-Pamphile, afin que l’offre de service de garde non usuelle puisse être poursuivie.

« On rejette du revers de la main tout le travail et l’investissement faits pendant les trois dernières années. L’installation est là, prête à recevoir 34 enfants, mais on préfère investir dans l’aménagement du CPE. La possibilité que la bâtisse change de vocation pour offrir le service de garde de jour pourrait être envisagée. C’est illogique qu’elle ne soit pas utilisée pour venir en aide aux parents en attente de place », a commenté le maire de Saint-Pamphile, Mario Leblanc.

Du côté du ministère de la Famille, on explique d’abord que depuis le 1er septembre 2022, un changement à la loi fait que les 6-12 ans ne peuvent plus fréquenter un « service de garde » de ce genre, ce qui explique que le projet-pilote 0-12 ans ne tenait en partie plus la route pour les enfants de cet âge.

On ajoute aussi que considérant la fin du projet-pilote, « le Ministère évalue avec le CPE Les Coquins les différentes possibilités pour permettre la poursuite d’un service à horaire atypique. Le Ministère continue à accompagner et à soutenir le milieu dans la recherche de solution », écrit Esther Chouinard, responsable des relations de presse au ministère de la Famille.

« Concernant le local, le coût locatif des espaces était beaucoup trop élevé. Le Ministère possède des barèmes de coûts afin d’assurer une équité entre les services de garde et assurer une saine gestion des fonds publics. Dans ce dossier, les coûts dépassaient largement les allocations admissibles », a-t-on ajouté.