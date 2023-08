GARDIENS du patrimoine agricole à la Seigneurie des Aulnaies

La MRC de L’Islet annonce que la Seigneurie des Aulnaies accueille l’exposition GARDIENS du patrimoine agricole créée en collaboration avec l’artiste Jean-Sébastien Veilleux, jusqu’au 9 octobre 2023. Cette œuvre, composée de portraits photographiques grand format, est déployée au cœur du manoir victorien.

La billetterie de la Seigneurie des Aulnaies est ouverte tous les jours jusqu’au 4 septembre prochain pour visiter l’exposition, de 10 h à 17 h. L’horaire estival fera place à celui d’automne, de 10 h à 17 h du mercredi au dimanche, et ce, jusqu’au 9 octobre inclusivement.

Le projet de mise en valeur du patrimoine bâti agricole de la MRC de L’Islet vise à sensibiliser la population et les producteurs agricoles à préserver les traits distinctifs, les caractéristiques et les spécificités de ce patrimoine. Le projet est rendu possible grâce au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation dans le cadre du programme Territoires : Priorités bioalimentaires. Il s’inscrit également dans la mise en œuvre du Plan de développement de la zone agricole de la MRC de L’Islet.

Source : MRC de L’Islet