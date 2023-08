Raconter Saint-Denis se dévoile

Ce n’est pas tous les jours que les habitants d’un village prennent la plume pour se raconter! Ce défi a été lancé par le Comité de la Chapelle de la grève de Saint-Denis-sur-Mer l’automne dernier aux Denisiens, et plusieurs ont répondu avec enthousiasme.

Ils ont partagé leurs textes lors d’une soirée de lecture qui a eu lieu le vendredi 11 août à la Chapelle de la grève. Leurs histoires étaient toutes plus captivantes les unes que les autres. Les quelque 75 personnes qui s’étaient déplacées pour venir les entendre ont été tantôt amusées, tantôt émues, et jamais indifférentes. Toutes ont été unanimes : c’était une soirée formidable et unique en son genre! Un conteur, qui a clôturé la rencontre, a bien fait rire l’assistance avec son histoire débridée sur « la vraie histoire de Saint-Denis ».

Le projet, intitulé Raconter Saint-Denis, consistait à recueillir des textes auprès de la population du village de Saint-Denis-De La Bouteillerie, dans tous les groupes d’âge et sous divers angles : souvenirs d’antan, histoires familiales, anecdotes, récits d’événements survenus, expérience de nouvel arrivant, rôle du lieu dans l’histoire personnelle, projets d’avenir, descriptions géographiques ou poétiques, témoignages, rappels historiques, premières impressions, poèmes, etc. Il ne s’agissait absolument pas d’un concours littéraire, mais d’un moyen de recueillir des histoires, dans un esprit de préservation du patrimoine. La classe de 4e-5e-6e de l’école J.-C. Chapais a également participé au projet.

Un recueil des textes intégraux a été publié et était vendu à la sortie. Les personnes intéressées à s’en procurer un exemplaire peuvent s’adresser au Comité de la Chapelle de la grève à nathaliecartier64@gmail.com.

Source : Chapelle de la grève