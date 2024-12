Génération techno en action

Plus de 700 élèves provenant d’écoles situées entre Montmagny et Rivière-du-Loup ont participé récemment à une journée technologique organisée par Les Halles d’innovation et de formation avancée (HIFA) de Rivière-du-Loup.

« Les élèves étaient enthousiastes et curieux de découvrir les différentes activités interactives et les nouvelles technologies proposées aux kiosques », souligne Éric Dufresne, directeur d’Accro de la techno, ravi du succès de cette édition.

Les élèves, issus des classes de cinquième et de sixième année du primaire, ainsi que de première et de deuxième année du secondaire, ont visité une quinzaine de kiosques animés par des entreprises et institutions locales.

Parmi les activités offertes, on retrouvait des expériences interactives telles que l’initiation à la réalité virtuelle, l’exploration de systèmes d’automatisation novateurs, et l’interaction avec des robots. Ces ateliers visaient à éveiller l’intérêt des élèves pour les sciences et les technologies, tout en mettant en lumière les possibilités de formation et de carrière dans ces domaines.

Organisée gratuitement pour les écoles, cette journée a également permis de souligner le rôle central des entreprises régionales dans l’innovation technologique. « Les exposants ont investi beaucoup de temps pour offrir une expérience enrichissante aux élèves, et cela a porté ses fruits », conclut M. Dufresne, en remerciant les partenaires et les entreprises participantes.

Accro de la techno, déjà en préparation pour une huitième édition en 2025, s’affirme comme un événement phare pour promouvoir la science et la technologie auprès des jeunes.