Gervais Darisse se retire de la course à la préfecture

Après avoir présenté sa candidature à titre de préfet de la MRC de Kamouraska, le maire sortant de Saint-André Gervais Darisse a finalement décidé de se retirer de la course…et de solliciter un nouveau mandat comme maire de Saint-André!

Faisant le constat que la lutte était bien engagée entre les candidats à la préfecture et que sa plate forme électorale était similaire à celle de Monsieur Sylvain Roy, après réflexion et consultations, Gervais Darisse a décidé plutôt de se représenter à la mairie de Saint-André-de-Kamouraska.

Entre autres, Gervais Darisse a consulté les maires qui l’avaient publiquement supporté et ceux-ci se sont montrés en accord avec cette position. À Saint-André, il sera donc à la tête d’une équipe de candidates et de candidats conseillers composée de Josiane Sirois, Ghislaine Chamberland, Alain Parent, Guy Lapointe et Benoît Saint-Jean.

Il ne déposera donc pas sa candidature à la préfecture de la MRC et appuie la candidature de M. Roy au titre de préfet. S’il est élu à la mairie de Saint-André-de0Kamouraska, Gervais souhaite maintenir ses implications à la MRC de Kamouraska dans les projets éoliens, dans Promotion Kamouraska et dans le développement économique de toute la MRC.