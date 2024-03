Ghislain Deschênes atteint du syndrome de Guillain-Barré après s’être fait vacciner

Le maire de la municipalité de Saint-Aubert, Ghislain Deschênes est récemment passé par une épreuve difficile puisqu’il a été atteint du syndrome de Guillain-Barré à la suite de ses dernières vaccinations reçues à l’automne 2023.

En recevant sa quatrième dose Pfizer contre la Covid-19, et sa dose annuelle pour l’influenza, Ghislain Deschênes ne se doutait pas que sa vie basculerait. Pourtant, deux semaines après, il a commencé à paralyser, et n’a donc pas eu le choix de se rendre à l’hôpital.

« J’ai été dix jours aux soins intensifs, où j’étais alité et connecté à des solutés. On ne savait pas à ce moment ce que j’avais, même que le cancer a été évoqué », a expliqué le maire de Saint-Aubert au Placoteux.

Ayant subi une batterie de tests, il a finalement obtenu son diagnostic : il était atteint du syndrome de Guillain-Barré, une affection d’origine neurologique caractérisée par une faiblesse, voire une paralysie progressive, débutant le plus souvent au niveau des jambes et remontant parfois jusqu’à atteindre les muscles de la respiration, puis les nerfs de la tête et du cou, pouvant même entraîner une insuffisance respiratoire.

« Je n’étais plus capable de bouger mes jambes, j’étais contraint de me déplacer en fauteuil roulant », a-t-il ajouté.

Ainsi, après un mois passé à l’hôpital de Montmagny, il a été transféré à l’hôpital de Lévis, secteur Charny, pour des traitements de réadaptation afin de recommencer à marcher et à bouger comme avant. Toutefois, cette maladie lui a fait perdre 20 lb, en lui apportant au passage beaucoup de stress et d’anxiété.

M. Deschênes aura au total passé deux mois dans les hôpitaux. Heureusement pour lui, il ne fait pas partie des rares cas où la personne atteinte de cette maladie demeure paralysée, de sorte qu’il devrait compléter sa réadaptation dans les mois qui viennent. Cependant, six médecins sur huit l’ayant ausculté affirment que les vaccins contre la COVID-19 et l’influenza, tous deux reçus à l’automne dernier, seraient en cause.

Selon le ministère de la Santé et des Services sociaux, certaines études indiquent un risque de l’ordre d’un cas de syndrome de Guillain-Barré sur un million de doses dans les six semaines suivant l’administration du vaccin chez les adultes.

Le risque serait toutefois encore plus élevé pour les personnes non vaccinées qui auraient souffert de la COVID-19, puisqu’il serait de 17 cas par million. Selon d’autres études, les vaccins ARN-messager pourraient également provoquer le syndrome de Guillain-Barré, mais la littérature à ce sujet est peu abondante, voire même contradictoire.

« Une chose est certaine, je ne me ferai plus vacciner pour la Covid ou l’influenza », a affirmé le maire de Saint-Aubert.

Bien que Ghislain Deschênes ait pensé à adhérer à un recours collectif pour ceux ayant été victimes d’un vaccin quelconque, il souhaite cependant mettre cette malheureuse saga derrière lui et regarder vers l’avant, alors que ses facultés physiques ne sont pas encore revenues à la normale.

Son dernier mandat?

M. Deschênes a par ailleurs annoncé en exclusivité au Placoteux qu’il était en réflexion à savoir s’il solliciterait un autre mandat à la mairie de Saint-Aubert, lui qui a été élu pour la première fois lors d’une partielle en 2016.

« Quand tu es habitué à bouger, que tu n’as pas peur de l’ouvrage, et que tu te retrouves soudainement privé de tes facultés physiques, tu te poses plusieurs questions. Je ne sais d’ailleurs pas si je vais être encore en mesure de faire de la moto, puisque mes jambes sont encore faibles. Rendu à presque 60 ans, je dois réorienter mes priorités », a-t-il conclu, lui qui est également producteur de pommes de terre. Il a par ailleurs tenu à remercier chaleureusement le personnel soignant du système de santé l’ayant aidé lors de son séjour dans les hôpitaux de Montmagny et de Lévis.