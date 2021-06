Go Sport s’amène à La Pocatière

La chaîne de magasins Go Sport aura bientôt pignon sur rue à La Pocatière.

La bannière sera opérée par Francine Landry, propriétaire de l’enseigne Chaussures Pop, dans le local actuel voisin au Carrefour La Pocatière. Ce local qui accueillait jadis la pépinière de Fleuriste Beau Site a été agrandi dans les derniers mois afin d’augmenter sa superficie et de permettre d’accueillir sous le même toit les deux bannières.

Go Sport est une chaîne spécialisée dans le vêtement et la chaussure sportive. Francine Landry a décidé de s’adjoindre cette enseigne afin d’augmenter son offre en matière de chaussures et offrir une gamme de vêtements de sport dont la demande était croissante auprès de sa clientèle.

« On était aussi rendu à faire des investissements pour adopter le nouveau concept des magasins Chaussures Pop. Tout s’est attaché en même temps. C’est un beau défi », avoue l’entrepreneure, emballée.

Chaussures Pop emploie déjà cinq personnes. En ajoutant la bannière Go Sport, Francine Landry prévoit embaucher de deux à trois ressources supplémentaires.

L’ouverture est prévue au début d’août.