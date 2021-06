Le Symposium de Kamouraska à l’aube d’une renaissance

« On veut revenir à un événement créatif où les artistes seront libres de se promener dans la région, de peindre où ils le désirent et de ne pas avoir à se plier à un horaire trop rigide avec des repas arrêtés à telle ou telle heure, par exemple. L’objectif est d’éliminer les contraintes pour que ça soit simple et le moins exigeant possible pour les artistes et les bénévoles. Le mot d’ordre sera liberté », s’exclame Yves Ayotte.