Gouvernance locale en santé : Mes soins restent ICI ne lâche pas le morceau

« Il y a plusieurs petits points sur lesquels on a des pertes de services et on dit que s’il y avait un gestionnaire local qui avait à cœur les intérêts des patients d’ici et qui les défendrait auprès du CISSS, fort probablement qu’on n’aurait pas besoin d’avoir un comité pour défendre ces intérêts », a dit la Dre Marie-Ève O. Fromentin, porte-parole des professionnels de la santé au sein du comité.