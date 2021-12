GOvember : Les gens avaient hâte de se retrouver

La forte participation aux activités qui pouvaient être tenues dans le cadre du GOvember 2021 et le succès rencontré démontrent sans aucun doute que les gens avaient hâte de se retrouver et se rencontrer.

« Ç’a été très enrichissant pour moi. J’ai pu rencontrer des gens de différents milieux avec des valeurs à la bonne place. On avait tous le même but », a dit Benjamin Ouellet.

L’événement qui s’échelonne sur tout le mois a comme objectif d’aborder le sujet de la santé masculine, faire la promotion des entreprises locales et amasser des fonds pour des organismes locaux.

Pour l’organisateur Mino Adjin, « le retour aux activités sociales a permis de juste ventiler, rencontrer des gens », dit-il. « Les événements en présentiel ont mis un baume sur la santé mentale », a-t-il ajouté. Un des éléments marquants demeure à son avis la création d’une paella, l’activité qui a généré le plus de participation et qui a permis d’amasser le plus d’argent.