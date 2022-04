Groupe Gibo et Centraide : Un nouveau partenariat durable

Centraide fait partie du paysage d’Amisco depuis plusieurs années. Il était donc normal qu’en 2021, sa division Groupe Gibo suive les pas de la maison-mère avec une levée de fond amorcée tardivement en octobre, mais tout de même marquée d’un franc succès auprès de ses employés.

L’instigateur de ce beau partenariat est M. Claude Poitras, actionnaire et ancien vice-président des finances de l’entreprise. Claude avait l’habitude d’aller voir personnellement les employés un à un pour les convaincre de contribuer à cette cause qui lui tient depuis longtemps à cœur. En hommage à l’énergie déployée par Claude au long de sa carrière pour Centraide, il a été décidé de poursuivre son œuvre et d’organiser une campagne de collecte de dons renouvelée. Le président de l’entreprise, M. Réjean Poitras, a eu l’opportunité de rencontrer l’ensemble des employés des quatre entités pour continuer à porter le flambeau de la contribution annuelle à Centraide. La direction d’Amisco a aussi pris la décision d’augmenter de 50 % sa contribution jumelée aux dons de ses employés.

« Nous avons la chance d’œuvrer dans une entreprise qui va bien. Il m’apparait important que nous puissions redonner, par le biais de Centraide, à plusieurs organismes régionaux qui soutiennent les gens vivant avec certaines problématiques de santé mentale, d’isolement, etc. » mentionne Réjean Poitras, président et chef de la direction d’Amisco et de Groupe Gibo.

La campagne 2021 se termine avec une augmentation de 20 % de participation chez Amisco par rapport à l’année 2020. Le cumul des efforts permet à l’entreprise de remettre un chèque de 3 369 $ à Centraide Bas-Saint-Laurent.

Source : Groupe Gibo