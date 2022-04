Groupe Lebel remet une contribution de 100 000 $ à La Maison l’autnid

Groupe Lebel soutient le projet d’aménagement de la résidence Doris-Dickner en y participant pour une somme de 100 000 $ versée à l’organisme La Maison l’autnid. Cette initiative prévoit la conversion de l’ancien presbytère Saint-François-Xavier de Rivière-du-Loup en résidence pour adultes autistes de la région du Bas-Saint-Laurent.

Le président de Groupe Lebel, Louis-Frédéric Lebel, précise : « Nous sommes très fiers de contribuer ainsi aux besoins de notre communauté, puisqu’un jeune sur 66 au Canada est touché par cette réalité. Nous côtoyons tous des personnes qui sont concernées de près ou de loin par les troubles du spectre de l’autisme. Nous saluons l’énergie colossale déployée par le conseil d’administration de La Maison l’autnid, ces dernières années, pour offrir à nos jeunes ce milieu de vie adapté et vivant où ils pourront continuer de s’épanouir en toute sécurité. Chaque don compte, car il apporte le soutien moral nécessaire à l’épanouissement de nos familles ».

Lancée le 14 février dernier, la campagne majeure de financement de La Maison l’autnid a le vent dans les voiles. L’organisme compte déjà sur un montant de plus de 750 000 $ en contributions confirmées, engagées ou reçues jusqu’à maintenant pour concrétiser sa vision.

La présidente de La Maison l’autnid, Isabelle Marquis, souligne que « Le projet de la résidence Doris-Dickner suscite beaucoup d’intérêt, non seulement dans notre région, mais aussi ailleurs au Québec. Nous sommes heureux des résultats actuels de notre campagne majeure de financement, d’autant plus que nous attendons bientôt d’autres réponses que nous espérons favorables. Chose certaine, un appui comme celui de Groupe Lebel, une entreprise familiale solidement enracinée dans la région, est de nature à consolider notre conviction. Nous remercions chaleureusement M. Louis-Frédéric Lebel et son organisation de croire en notre mission. Pour nous, c’est une belle façon de conclure le Mois de l’autisme. »

La campagne de financement participatif entreprise sur la plateforme de La Ruche, depuis le 14 mars, connaît aussi une solide progression. Alors qu’il reste un peu plus d’un mois à cette sollicitation populaire, 85 % de l’objectif de 100 000 $ est atteint. Isabelle Marquis se réjouit que les contributions proviennent de partout au Québec, ce qui illustre l’intérêt de la population pour un tel service à vocation communautaire, humanitaire et sociale.

Source : La Maison l’autnid