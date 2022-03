Groupe Ouellet prend de l’expansion

Groupe Ouellet, joueur important dans la transition énergétique en Amérique du Nord pour des solutions de chauffage et de climatisation à la fine pointe de la technologie, a fait l’achat du bâtiment voisin de son usine de L’Islet.

Cette nouvelle acquisition de 70 000 pi2, adjacente à Ouellet Canada, représente une augmentation de plus de 50 % de l’espace manufacturier. De plus, cet agrandissement permettra de faire face à la demande grandissante des produits et de poursuivre la croissance exceptionnelle des dernières années.

Groupe Ouellet est un consortium d’entreprises expertes en climatisation et en chauffage électrique, au gaz et à l’huile qui emploie plus de 500 employés, qui opère neuf sites d’activités et qui distribue dix marques de produits partout à travers l’Amérique.