Mamie devient Grand’ Ourse

« J’avais envie de m’approprier davantage mon restaurant et son image, et je dois avouer que l’idée de l’appeler Grand’ Ourse me trottait en tête depuis… au moins un an. Le clan du Mamie est comme une constellation : on rayonne parce qu’on travaille en équipe, et dans le plaisir. Pour moi, l’entreprise devait se doter d’un nom et d’un look qui représentent cette force qu’on a – et qu’on est – tous ensemble. Qu’il s’agisse de l’équipe en cuisine ou en salle ou des producteurs locaux et régionaux avec lesquels on collabore, je suis fier de voir tout ce beau monde évoluer avec moi, année après année. Grand’ Ourse, c’est la continuité du Mamie et, toujours, on sera guidés par le même objectif : offrir un moment savoureux », a dit Madi Hassaoui, chef propriétaire.