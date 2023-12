Guignolée 2023 du Club Richelieu de La Pocatière

Pour une troisième année consécutive, le Club Richelieu de La Pocatière et Moisson Kamouraska annoncent qu’ils poursuivent leur collaboration de soutien aux familles en besoin avec la collecte de dons et de denrées lors de la Guignolée Richelieu 2023. Ainsi, le samedi 9 décembre, les bénévoles vous accueilleront et recueilleront les dons dans quatre lieux spécifiques, entre 10 h heure et 15 h heure, chez Métro Lebel, Canadian Tire, Walmart et la SAQ.

Les besoins sont encore une fois très grands et le Club Richelieu espère pouvoir compter sur votre générosité et votre soutien dans cette opération annuelle. Encore cette année, il sera possible de faire votre don par l’intermédiaire de la plateforme Zeffy. Des messages seront aussi publiés dans les journaux, sur la page Facebook du Club Richelieu de La Pocatière et à la radio CHOX-FM.

Source : Club Richelieu de La Pocatière