Guillaume Dufour présente ses engagements en transport et services préhospitaliers

Devant trois paramédics de Saint-Jean-Port-Joli, le candidat de Québec solidaire Guillaume Dufour a promis que son parti allait s’attaquer à l’abolition des horaires de faction. Il souhaite aussi voir s’opérer une révolution en matière de transport durable en Côte-du-Sud.

Des conversions d’horaires de faction en horaires à l’heure ont été annoncées dans les derniers mois dans la région, mais les paramédics de Saint-Jean-Port-Joli n’ont rien récolté. Guillaume Dufour déplore l’inaction de l’ancienne députée Marie-Eve Proulx dans ce dossier, malgré la mobilisation du milieu autour de cet enjeu.

Il se dit encore plus préoccupé en raison de la pénurie de main-d’œuvre, puisque l’ouverture d’horaires à l’heure dans les casernes limitrophes à Saint-Jean-Port-Joli fait craindre des mouvements de personnel. En cas de débordement, lorsque les paramédics de faction doivent obligatoirement être au repos après avoir été trop longtemps sollicités, le recours à des employés à temps partiel en relève risque d’être plus difficile et d’augmenter les risques de ruptures de service.

« Québec solidaire souhaite abolir les horaires de faction partout au Québec. Si je suis élu, je m’engage à faire des représentations auprès du CISSS de Chaudière-Appalaches concernant le dossier de Saint-Jean-Port-Joli », a déclaré le candidat solidaire.

Transport

Guillaume Dufour veut aussi voir s’opérer une révolution en transport en Côte-du-Sud. Ce grand chantier nécessite de faire du transport interurbain un service public afin d’améliorer l’offre. Les régions, dont Côte-du-Sud, ont été grandement pénalisées à ce chapitre ces dernières années avec le transporteur Orléans Express, qui a diminué son nombre de départs et d’arrêts, a-t-il rappelé.

À l’échelle du Québec, le plan solidaire implique de développer un service de train électrique, une initiative porteuse d’opportunités pour l’usine Alstom de La Pocatière, a souligné Guillaume Dufour. « Il faut aussi mieux financer le transport collectif et adapté dans les MRC, et aider à une meilleure coordination et intégration de ces services entre les régions. »

Concernant une mesure plus impopulaire, comme une taxation supplémentaire pour les gros véhicules polluants, Guillaume Dufour a défendu la position de son parti. « Un sondage Léger Marketing de 2020 démontrait que 55 % des Québécois étaient en faveur d’une nouvelle taxe sur les modèles de voitures plus énergivores », a-t-il indiqué, précisant qu’il y aurait des exceptions pour les agriculteurs, les familles et les corps de métier qui ont réellement besoin de ce type de véhicule.