La Pocatière : Tracteurs et marcheurs investissent les rues en appui à la médecine vétérinaire

Au moins 500 marcheurs et 21 tracteurs ont déambulé dans les rues de La Pocatière le 11 septembre afin d’exiger du prochain gouvernement un moratoire sur la construction du futur Pavillon de médecine vétérinaire à l’Université du Québec à Rimouski (UQAR). Une étude sérieuse qui doit évaluer l’option La Pocatière a aussi été réclamée.

Il y a déjà eu des mobilisations qui font courir davantage les foules dans le passé à La Pocatière, mais celle pour la médecine vétérinaire passera certainement à l’histoire par la présence d’un convoi de 21 tracteurs venu bonifier la marche pour l’occasion. Partie à 14 h de l’hôtel de ville de La Pocatière, la marche a emprunté la 4e avenue Painchaud sous l’œil de dizaines de curieux, avant de s’arrêter au Marché public de la Grande-Anse, entre l’ITAQ et le Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière.

Plusieurs pancartes, reprenant des slogans faisant appel aux objectifs de la décentralisation du programme de médecine vétérinaire, mais valorisant plutôt l’option La Pocatière, ont été portées par des dizaines de marcheurs et de tracteurs tout au long du rassemblement. Les plus fréquentes, « L’enseignement agricole est né ICI en 1859 ! », « 100 M$ ICI ! On peut faire plus et faire mieux ! », « ICI ! Les gros animaux sont réels pas virtuels », mettaient toutes l’accent sur mot ICI caractéristique du positionnement marketing de la Ville de La Pocatière depuis une dizaine d’années.

Les candidats politiques à l’élection du 3 octobre prochain dans Côte-du-Sud étaient aussi tous présents en appui à l’option La Pocatière, à l’exception de celui de la CAQ Mathieu Rivest qui continue de défendre la position Rimouski de sa prédécesseuse Marie-Eve Proulx et du parti qu’il représente. Tous ses adversaires, dont le candidat conservateur Frédéric Poulin, appuyé à la marche par son chef Éric Duhaime qui lui était accompagné de son chien, n’ont pas manqué de relever l’absence du candidat caquiste en appelant les électeurs à garder cet élément en tête, le 3 octobre prochain.

Moratoire et étude

En préambule, le président de la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet, Gabriel Hudon, a rappelé les grandes étapes de mobilisation dans ce dossier depuis l’envoi, le 2 mai dernier, d’une lettre à l’attention du ministre de l’Agriculture André Lamontagne par André Simard, actuel maire de Saint-Roch-des-Aulnaies et ancien directeur général de l’ITA, demandant d’étudier l’option de La Pocatière pour la décentralisation du programme de médecine vétérinaire dont il est lui-même issu à la Faculté de Saint-Hyacinthe. Cet appel, comme tous les autres lancés par la suite, n’a toujours pas conduit à une rencontre entre le comité de mobilisation et des représentants du gouvernement Legault, outre la députée démissionnaire Marie-Eve Proulx.

« Ça fait plus de 17 semaines qu’on tente de se faire entendre. Nous avons l’appui d’une trentaine de conseils municipaux et plus de 2000 signatures à une pétition. Le milieu pocatois demande un moratoire et une étude sérieuse et complète [sur] où devrait être implanté le Pavillon de médecine vétérinaire », a déclaré Vincent Bérubé, maire de La Pocatière.

« Quatre mois déjà, un tiers d’année que le premier ministre du Québec, élu au suffrage universel, refuse de rencontrer trois élus (Vincent Bérubé, Sylvain Roy, André Simard), eux aussi élus au suffrage universel. M. Legault, si votre dossier était de béton, je suis persuadé que vous seriez déjà venu nous rencontrer, vous l’auriez fait avec fierté et on aurait bien compris. Mais voilà, votre dossier est cousu de fil blanc », a ajouté Sylvain Roy, préfet de la MRC de Kamouraska.

« J’ai été 14 ans directeur ici (ITA), sept ans à Saint-Hyacinthe, et je peux vous assurer qu’il y de place pour 25 étudiants par année, 75 sur trois ans, quitte à faire un petit agrandissement. C’est sans compter la Ferme-école et le milieu agricole auquel il est impératif d’intéresser les étudiants en médecine vétérinaire. Il n’est pas trop tard. Il reste trois semaines à la campagne électorale, trois semaines d’un temps de réponse minimum (du gouvernement). Le prochain geste qui sera à poser, après celui de cette marche, ça sera dans l’urne et ça vous appartiendra », a poursuivi André Simard, en s’adressant à la foule.