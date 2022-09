Guillaume Dufour veut un rôle accru pour les CLSC

L’amélioration des soins de santé de proximité est à l’agenda de tous les candidats de Côte-du-Sud, mais pour le candidat de Québec solidaire Guillaume Dufour, cela passe notamment par les CLSC, qui doivent redevenir la première porte d’entrée du réseau de la santé en étant ouverts 24 heures par jour, sept jours sur sept. « C’était la mission de départ, et elle a été délaissée au fil du temps. Les CLSC ont aussi été les premières victimes de la centralisation à laquelle on a assisté dans le réseau de la santé », explique-t-il.

Cette gouvernance locale est aussi un engagement que Guillaume Dufour et son parti prennent pour l’ensemble du réseau de la santé. « On appuie les revendications du comité Mes soins restent ICI qui prône le retour d’instances décisionnelles locales et imputables devant la population. Notre souhait est de décentraliser en santé pour accorder davantage de pouvoir sur le terrain », poursuit-il.