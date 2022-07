Guy Bélanger au Théâtre des Prés de Saint-Germain

La Corporation régionale de la Salle André-Gagnon et le Comité de développement de Saint-Germain présentent Voyages et autres histoires de l’harmoniciste Guy Bélanger, le vendredi 15 juillet à 20 h.

Après la parution de six albums solos et six bandes sonores de films et séries télé, l’harmoniciste-chanteur Guy Bélanger offre un nouvel album et une tournée qui présente toute la magnitude de son talent.

Le concert propose un voyage à la croisée des nombreux chemins du blues et du folk et puise aussi dans les rythmes funk et rock. Guy Bélanger sera entouré de Rob MacDonald (guitares) et Marc-André Drouin (basse et percussions).

Les billets sont actuellement disponibles chez Métro Plus Lebel à La Pocatière et chez Provigo à Saint-Pascal.