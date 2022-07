Cultiver l’humilité | Kihkasik Anelsuwakon est une aventure artistique et communautaire qui nous porte à la rencontre de la vie végétale. Articulé autour de questions qui habitent le quotidien de personnes vivant dans le Kamouraska, en territoire wolastoqey, et celui d’artistes visuelles, ce microfestival est une invitation à regarder les plantes sous l’angle de leur interdépendance avec les êtres vivants et non vivants qui les entourent et à revisiter la relation que nous entretenons avec elles. Le long des battures et des forêts, mais aussi des zones agricoles qui caractérisent aujourd’hui le paysage de la région, il propose des rencontres entre des personnes qui portent et transmettent des savoirs liés à la flore et issus de plusieurs horizons.

Un programme d’activités pratiques et créatives de trois jours propose ainsi d’expérimenter différentes qualités de nos relations aux végétaux : en les employant dans la confection d’objets utilitaires, en les goûtant, en observant les environnements que nous partageons avec eux, en les écoutant, en les racontant ou en les honorant.

Ce microfestival, organisé dans le cadre de l’événement ORANGE, qui se déploie à Saint-Hyacinthe et à Odanak pendant l’été 2022, s’inscrit dans une vision de l’art ouverte sur une pluralité de pratiques, de savoir-faire et de manières d’apprendre. Pour cette troisième occurrence de l’évènement ORANGE dans la région, une première journée se déroulera aux Jardins de la Mer, à Saint-Germain-de-Kamouraska, le samedi, et une seconde au Jardin floral de La Pocatière, le dimanche. Mais d’abord, un rendez-vous d’ouverture sera proposé le vendredi soir à La Baleine endiablée, à Rivière-Ouelle.

Bienvenue à vous qui entretenez des relations particulières avec les plantes, qu’elles soient contemplatives, artistiques, spirituelles, utilitaires ou nourricières !

Source : Vrille art actuel