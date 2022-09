Gym ProAction ajoute un nouveau partenaire

Le Gym ProAction de Saint-Jean-Port-Joli passe aux mains de Mme Mélanie Levesque et de MM. Hugo Lapointe et Bernard Généreux, également député fédéral. En effet, en date du 1er septembre 2022, Yannick Fortin propriétaire de l’édifice situé au 479, route de l’église à Saint-Jean-Port-Joli qui abrite le Gym a cédé la propriété aux trois nouveaux actionnaires.

La période de la COVID n’a pas été de tout repos pour les propriétaires d’établissement de ce genre et la décision de M. Fortin de faire passation de son Gym durant cette période n’est pas étrangère à ses nombreux autres projets.

Mme Mélanie Levesque et son conjoint, qui sont propriétaires du Gym depuis deux ans, voulaient un autre actionnaire et M. Bernard Généreux a été approché. Celui qui est déjà en affaires depuis près de 30 ans à La Pocatière y a vu une opportunité qu’il a acceptée.

Le Gym ProAction est une entreprise offrant des services d’entraînement physique en salle ainsi que des cours de groupe de spinning, de step, de cadio-militaire, d’entraînement pour cardio bébés et pour personnes de plus de 60 ans. Ces cours sont adaptés selon les différentes clientèles.

Plusieurs nouveautés prendront place dans les prochains mois et seront annoncées ultérieurement. « Il m’a fait grandement plaisir d’être approché pour me joindre à l’équipe sachant que j’ai moi-même besoin de me mettre en forme puisque la santé et l’équilibre dans la vie passent par de bonnes habitudes de vie, incluant l’entraînement physique», a déclaré Bernard Généreux, nouvel actionnaire du Gym ProAction.

Source : Gym ProAction