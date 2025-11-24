Hamilton Cidade se joint à l’équipe de Mathieu Rivest

Le député de la Côte-du-Sud, Mathieu Rivest, annonce l’arrivée de Hamilton Cidade au sein de son équipe à titre d’attaché politique, une fonction qu’il assumera officiellement dès le 24 novembre 2025. Ce renfort servira notamment à soutenir le bureau dans le suivi des dossiers locaux, l’accompagnement des citoyens et la représentation sur le terrain à travers toute la circonscription.

« Hamilton arrive avec une énergie positive, un sens du respect et un réel désir de servir les gens d’ici. Son arrivée va renforcer notre présence dans nos municipalités et nous permettre d’être encore plus accessibles pour les citoyens et les organisations de la région », souligne Mathieu Rivest.

Reconnu pour sa rigueur et sa capacité à travailler en collaboration, M. Cidade jouera un rôle clé dans la préparation des dossiers politiques, la rencontre des acteurs du milieu et le traitement des demandes citoyennes. « C’est un honneur pour moi de joindre l’équipe du député et de travailler pour les gens de la Côte-du-Sud. Je veux être présent, disponible et à l’écoute des réalités de notre territoire, que ce soit à Montmagny, L’Islet ou Kamouraska », mentionne M. Cidade.

Selon le bureau du député, cette nomination s’inscrit dans une volonté affirmée de demeurer proche de la population, de soutenir les initiatives locales et d’offrir un accompagnement marqué par le respect, l’efficacité et l’humanité.