Histoires de « plans A »

Une auteure aux racines kamouraskoises publie un ouvrage regroupant une vingtaine de récits de personnes ayant choisi des chemins de vie différents et assumés.

Marie-Pierre Bérubé, ayant ses racines paternelles à Saint-Alexandre-de-Kamouraska, a elle-même vécu des expériences de vie atypiques. Elle a entre autres adopté son enfant à l’internationale de façon uniparentale.

« Je souhaitais donner espace aux gens qui ont pris des chemins moins traditionnels pour s’expliquer et raconter leurs parcours », raconte l’auteure de « Mon plan A », publié aux éditions La Plume d’oie de Berthier-sur-Mer.

Plusieurs thèmes y sont abordés dont l’adoption internationale et au Québec, l’uniparentalité, l’homosexualité, les milieux de travail non traditionnels, la chirurgie plastique, le véganisme, ainsi que l’engagement social et humanitaire. Pour aborder ces choix de vie, elle a fait appel à des proches, des connaissances ou à différents contacts.

La photographe Audrey Mainguy de Saint-André-de-Kamouraska y signe d’ailleurs le chapitre 17 : « Choisir de vivre de son art en région ».

« J’ai rencontré Audrey lorsque j’ai séjourné à son Airbnb. Je vais souvent au Kamouraska, je m’y sens bien. C’est en discutant de son parcours que j’ai pensé que son histoire cadrerait parfaitement dans mon livre », ajoute celle qui travaille dans la fonction publique dans le domaine de la santé, mais qui a déjà collaboré à certains livres. Il s’agit cette fois de son premier ouvrage, mais probablement pas le dernier.

La préface est signée par Jimmy Sévigny, entraîneur et consultant en saines habitudes de vie, visage bien connu au Québec. « Je suis Jimmy Sévigny depuis longtemps, je le trouve inspirant. Pour moi, il est l’ambassadeur du concept du plan A. J’ai osé l’approcher et il a accepté », conclut-elle.

Les commandes se font directement au mary.perts@gmail.com ou à la librairie Livres en Tête de Montmagny, la Griffunrie de Saint-Jean-Port-Joli, la librairie L’Option de La Pocatière ou la librairie Mot de Tasse à Québec. Une partie des profits des ventes sera redonnée au Centre de pédiatrie sociale de Lévis (1 $ par livre vendu).