Une bonne nouvelle pour les travailleurs d’Alstom à La Pocatière

Cela permet de maintenir 200 emplois pour l’usine à La Pocatière, cols blancs et cols bleus confondus. Les employés travailleront sur certains sous-ensembles de composants.

Alstom fournira 60 Flexity, des véhicules légers sur rail, à la Toronto Transit Commission (TTC), dans le cadre d’un contrat de plus de 275 millions d’euros.

À ce jour, 204 tramways ont été livrés à la TTC. La nouvelle commande de 60 tramways permettra de maintenir des emplois et le savoir-faire, plus particulièrement sur le site Alstom de Thunder Bay, qui a réalisé le montage et les tests des précédents tramways.