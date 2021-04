Hockey, gymnastique, patinage artistique… une saison à oublier

La saison sportive des jeunes hockeyeurs, gymnastes, danseurs et patineurs artistiques 2020-2021 n’aura pas été de tout repos et s’est terminée abruptement pour plusieurs.

Pour ce qui est du compétitif, l’entraînement se poursuit en ligne en attente du retour en zone orange. « On voit quand même du décrochage chez plusieurs. Ils font des cours en ligne pour l’école, alors des entraînements en ligne, ce n’est pas super non plus », notait Kathy Chamberland, coordonnatrice. Ceci a un impact sur le recrutement, mais également sur les performances, sachant que les Jeux du Québec sont prévus en mars 2022. Tous souhaitent une reprise plus « dans la normale » à l’automne.