Kamouraska-L’Islet : Un Défi têtes rasées en réalité COVID

Il y aura bel et bien un Défi têtes rasées Leucan cette année dans Kamouraska-L’Islet. Pandémie oblige, il sera toutefois adapté à la réalité de la COVID-19. Ainsi, si la date du Défi est connue, l’heure, l’endroit et le mode de présentation, eux, demeurent à définir.

« On avait eu la chance de démarrer la campagne 2020 en novembre 2019. La couverture plus longue nous a grandement aidés », reconnaît Émilie Têtu.

« On encourage les entreprises à poursuivre leurs événements de financements au profit de Leucan, dans le respect des consignes sanitaires, mais on mise aussi beaucoup sur les défis privés à domicile, entre bulles familiales », ajoute la chargée de projets au développement philanthropique.

Cette multiplication des défis privés survenue une fois de plus dans les semaines et les mois qui ont suivi le début de la pandémie de COVID-19 a agréablement surpris Leucan, l’an dernier. Beaucoup de fonds ont été amassés de la sorte.

« On parle de monsieur et madame Tout-le-Monde qui décident de faire le Défi têtes rasées dans le confort de leur foyer en amassant des fonds sur une période de quelques jours ou de quelques semaines. Notre mot d’ordre est de ne pas hésiter à donner le style ou l’envergure souhaités à son défi. Il ne faut juste pas oublier de le faire au profit du défi régional », rappelle Émélie Têtu.

Une coprésidence d’honneur a été annoncée dans le cadre du lancement du défi 2021. Valérie Rancourt-Grenier, copropriétaire et directrice des ressources humaines et marketing de LG Cloutier à L’Islet a accepté de partager la tâche avec le préfet de la MRC de Kamouraska Yvon Soucy.

Le Défi têtes rasées Leucan existe depuis une dizaine d’années dans la région. Présent auprès de l’enfant et de sa famille dès l’annonce d’un diagnostic de cancer, Leucan offre une multitude de services d’accompagnements à ceux-ci, en plus de financer la recherche clinique. L’organisme ne reçoit aucune subvention et fonctionne qu’avec les dons amassés lors des différentes campagnes de financement qu’il organisme, comme le Défi têtes rasées créé il y a plus de 20 ans.