Hockey : Retour sur les parties du week-end

Dans le Circuit Sénior KRTB, Les Seigneurs de La Pocatière ont remporté leurs deux matchs de la fin de semaine pour s’emparer du premier rang de la ligue, tandis que le Frontalier a vaincu l’Impérial de Saint-Pascal samedi soir pour se rapprocher à un point de ces derniers au classement. La Pocatière a remporté sa partie 6 à 2 contre Témiscouata à domicile, puis le lendemain, a remporté de nouveau la victoire 6 à 3 à Saint-Cyprien. Saint-Pascal a perdu contre le Transcontinental 5 à 2.

Dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud, samedi soir, au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli, le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli et les Mercenaires de Lotbinière se sont livré une chaude lutte, les Mercenaires s’imposant par la marque de 3-2, également en fusillade. Après que Zachary Ouellet ait donné les devants 1-0 au Pavage Jirico sur des aides de Louis-Charles Hallé et Nicolas Lamarre en milieu de première (11 h 7), les Mercenaires ont créé l’égalité à 8 h 53 en deuxième, complétant ainsi une manœuvre de Jordan Hewey. Nicolas Lamarre a redonné les devants aux locaux à 12 h 36, mais Frédéric Roger-Savard ramenait les deux équipes à la case départ avec son deuxième de la saison à 15 h 39. Aucun but n’a été inscrit en troisième et lors de la prolongation, forçant ainsi la tenue d’une prolongation. Solides, les deux gardiens ont fait durer le suspense jusqu’à la 10e ronde de tirs, Adam Drolet inscrivant finalement le but vainqueur pour les Mercenaires.

Source : Circuit Sénior KRTB et Ligue de hockey Côte-du-Sud