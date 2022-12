Baseball sénior : Deuxième année de sabbatique pour La Pocatière

Les équipes de la Ligue de baseball Puribec ont tenu leur assemblée générale annuelle samedi à Rivière-du-Loup.

À la suite des recommandations d’un comité de travail formé par les dirigeants d’équipe au cours des dernières semaines, l’assemblée des membres a majoritairement adopté de nouvelles règles concernant l’importation et les joueurs hors territoire. La direction de la ligue souhaite favoriser le développement et l’utilisation des lanceurs locaux sur le territoire de chacune de ses équipes. En même temps, elle estime que la grande majorité des équipes ont besoin de bras additionnels au monticule afin de conserver un bon calibre de jeu.

C’est ainsi que tout ce qui concerne l’importation fera maintenant l’objet de restrictions importantes : les joueurs importés ou hors territoire ne peuvent pas avoir joué dans une ligue professionnelle — à moins d’avoir atteint l’âge de 40 ans —, les lanceurs importés ne pourront pas lancer plus de 50 % des manches d’une équipe en saison régulière et un lanceur qui évolue dans le sénior élite ne pourra plus lancer dans la Ligue Puribec dès qu’il a atteint 14 manches dans son équipe élite. Aussi, une équipe devra faire la démonstration du besoin — un manque de joueurs ou de lanceurs — de joueurs importés ou hors territoire pour avoir le droit d’en utiliser. L’exécutif du circuit recevra les demandes et statuera.

« Nous recevons positivement ce que souhaitent nos équipes. Dans tout ça, il est important de continuer à offrir un bon calibre de jeu à nos amateurs dans toutes les villes de la ligue », commente le président Denis Bérubé qui a été réélu pour un mandat de deux ans.

La nouvelle règlementation amène certaines questions auprès des dirigeants de la formation d’Edmundston. Montmagny, qui est en demande concernant un élargissement de territoire, est l’autre équipe qui n’a pas confirmé son retour pour 2023. Pour sa part, La Pocatière profitera d’une deuxième année sabbatique en prévision d’un retour probable en 2024.

L’assemblée a également adopté certaines modifications à ses règlements généraux. La plus importante concerne l’application, à compter de la saison 2023, de la règle internationale du baseball en cas d’égalité après sept manches de jeu. Comme c’est le cas dans le baseball majeur, la 8e manche (et les subséquentes si nécessaire) s’amorcera avec un coureur au 2e but, lequel sera le joueur ayant effectué le dernier retrait. Aussi, la règle des 10 points d’écart communément appelée « mercy rule » sera en vigueur après six manches de jeu. Dans les deux cas précédents, ça ne s’applique toutefois pas en séries éliminatoires. « Ces deux changements feront en sorte d’éviter de surtaxer les bras de nos lanceurs avec des matchs qui s’étirent inutilement », estime le président Bérubé.

Source : Ligue de baseball sénior Puribec