Hockey sénior : Saint-Pascal et La Pocatière joignent une nouvelle ligue

C’est officiel, l’Impérial de Saint-Pascal et Les Seigneurs de La Pocatière quittent la Ligue de hockey Côte-Sud et joignent la nouvelle Ligue de hockey sénior du KRTB, avec Dégelis, Rivière-Bleue et Saint-Cyprien.

Cette ligue 100 % régionale qui devrait raviver la rivalité n’alignera que des joueurs de la région qui ne seront pas payés et reviendra plus « à la base ».

« Au niveau de la Ligue de hockey Côte-Sud, ça allait dans une direction qui n’était peut-être pas viable pour nous à long terme. La réalité de la Beauce et de Bellechasse est un peu différente de la nôtre, on ne réussit pas à développer des joueurs au même rythme qu’eux. En ayant une ligue locale, c’est plus des réalités qui se ressemblent », a souligné l’administrateur des Seigneurs de La Pocatière Samuel Sirois.

Le sentiment d’appartenance devrait être plus fort, estime-t-on, car les partisans connaîtront sans doute plusieurs joueurs. Les équipes sont d’ailleurs à pied d’œuvre pour faire une tournée des hockeyeurs de leurs secteurs pour annoncer leurs couleurs et la composition de leurs équipes sous peu.

« Ce sera une ligue un petit peu moins forte que la Ligue de hockey Côte-Sud, mais en même temps on ne part pas de zéro, car on essaie de rapatrier des joueurs qui ont déjà joué au niveau sénior et qui ont été laissés de côté avec le renforcement de la dernière ligue. On ne voit pas notre assistance baisser, au contraire, notre assistance a des chances de monter étant donné les joueurs locaux qui seront là », a dit Alexandre Laflamme, gouverneur de l’Impérial de Saint-Pascal.

On prévoit jouer 16 parties, huit locales et huit à l’extérieur, en plus des séries éliminatoires. La saison régulière débute le 15 octobre prochain. On prévoit que les commanditaires seront au rendez-vous, sans doute qu’ils seront séduits par ces couleurs 100 % locales.