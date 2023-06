Hommage à M. Réjean Lizotte

En avril dernier à Sainte-Louise nous a quittés un grand musicien-compositeur-accordéoniste, M. Réjean Lizotte. Celui-ci était bien connu du milieu de la musique folklorique patrimoniale.

Ses pièces musicales circulèrent partout dans le monde grâce à des ambassadeurs de ce répertoire, La Bottine Souriante. Sur les ondes de CHOX 97,5, un samedi soir d’avril dernier, M. Yves Lambert a déclaré ceci, en entrevue avec l’animateur Richard Bossinotte : « La musique de Réjean est vraiment unique à ce compositeur. »

Dans ce milieu musical, Réjean Lizotte a fait les belles années au sein d’un groupe populaire des deux côtés du fleuve : Les Frères Lizotte. Ceux-ci animaient les soirées de danse dans les veillées. Ils ont été invités au P’tit bal à l’huile de la radio de Montmagny.

Ce compositeur a consacré une part gigantesque de son temps à parfaire sa dextérité sur l’accordéon diatonique pour fignoler ses œuvres. Il a confié être inspiré en forêt surtout quand il bûchait. Il chantonnait alors sa mélodie pour la retenir jusqu’à son retour à la maison où il l’enregistrait. Les vendredis en soirée, période consacrée à la musique, il réécoutait sa trouvaille pour la finaliser sur son accordéon.

Sa sensibilité, sa rigueur, sa maîtrise de l’instrument ont vu naître de petits bijoux. Ses sources d’inspiration : son épouse, ses enfants et petits-enfants, m’avait-il confié. Finalement, il coucha ses œuvres sur CD afin que la relève, explorateurs curieux, les rejoue pour son plus grand plaisir.

Réjean a été invité en septembre 2016 au Carrefour mondial de l’accordéon de Montmagny. Il a aussi été l’instigateur, avec son épouse, de ces fameuses Journées folkloriques de Sainte-Louise. Les frères Labbé, Jean-Louis et Gabriel ne manquaient pas ces rendez-vous. En effet, les invités s’y rassemblaient, venant de partout au Québec, et même au-delà. Ils se partageaient leurs œuvres et célébraient dans une ambiance festive.

Un grand merci à cette chaleureuse famille, à Réjean, pour ce legs musical de chez nous. Les jeunes accordéonistes lui feront honneur en relayant son héritage. Merci à son épouse Lucie et ses enfants pour leur précieux apport au nom de cet art musical.

Nous tenons à remercier spécialement M. Sabin Jacques, Mme Claudine Arcand et sa fille Emmaline pour l’accompagnement musical si émouvant lors des funérailles de Réjean. De la part de Lucie, sa famille et de chacun d’entre nous.

Claire Bergeron, La Pocatière